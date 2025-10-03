فيفا يعلن عن "تريوندا" الكرة الرسمية لمونديال 2026

دبي في 3 أكتوبر/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، عن إطلاق الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026 تحت اسم “ تريوندا - TRIONDA”، لتكون إحدى أبرز المحطات في العد التنازلي نحو انطلاق النسخة 23 من البطولة، التي تستضيفها للمرة الأولى ثلاث دول مجتمعة هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026

ويحمل اسم الكرة الجديد معنى "الأمواج الثلاث" بالإسبانية، في إشارة إلى اتحاد الدول المضيفة، فيما يعكس تصميمها تداخلاً للألوان الأحمر والأخضر والأزرق، احتفاءً بالهوية المشتركة للبلدان الثلاثة.

وتتزين الكرة أيضاً برموز لكل دولة، إضافة إلى زخارف ذهبية تحاكي مجسم كأس العالم.

وتتميز الكرة ببنية مبتكرة مكونة من أربع طبقات، تمنحها استقراراً أكبر أثناء الطيران، ومقاومة هوائية متوازنة، فضلاً عن نقوش دقيقة تعزز التحكم والتسديد في ظروف مناخية مختلفة.

كما تعود تقنية "الكرة المتصلة بالتكنولوجيا" لتشكل إحدى أبرز خصائص " تريوندا "، حيث تتضمن شريحة استشعار متطورة تعمل بتردد 500 هرتز، قادرة على إرسال بيانات آنية حول حركة الكرة إلى نظام حكم الفيديو المساعد "VAR"، بما يسهم في دقة اتخاذ القرارات التحكيمية، خصوصاً في حالات التسلل.

وأعرب جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، عن فخره لتقديم " تريوندا "، التي ابتكرت بتصميم يجسد وحدة وشغف الدول المضيفة، متطلعا إلى رؤيتها وهي تهز الشباك في أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم.