مركز "أدنيك أبوظبي" يشارك في معرض "آيمكس أمريكا"

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ يعرض مركز أدنيك أبوظبي، الوجهة الرئيسية لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، خلال مشاركته في فعاليات معرض "آيمكس أمريكا -IMEX America” الذي يعقد من 7 إلى 9 أكتوبر 2025، أبرز ما يتميز به من خدمات وبنية تحتية عالمية المستوى، أمام واحد من أكبر أسواق الاجتماعات والفعاليات على مستوى العالم.

ويُعدُّ معرض آيمكس أمريكا، أكبر معرض تجاري في أمريكا الشمالية، وهو مخصص لصناعة الاجتماعات والفعاليات والسفر التحفيزي، ويجمع سنويا نخبة من منظمي الفعاليات والمخططين والمشترين من مختلف أنحاء العالم؛ للتواصل واستعراض إمكاناتهم وبحث فرص التعاون.

ويستقطب المعرض هيئات وطنية وإقليمية ومكاتب مؤتمرات دولية ، إلى جانب كبرى سلاسل الفنادق والمراكز المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى خبراء إدارة الفعاليات، وما يزيد عن خمسة آلاف من صنَّاع القرار الدوليين سنوياً.

ويشارك مركز أدنيك أبوظبي، ضمن جناح مكتب أبوظبي للمعارض والمؤتمرات في معرض آيمكس أمريكا، فيما تأتي المشاركة في إطار جهود قسم المؤتمرات في المركز لتعزيز حضوره الدولي، من خلال تسليط الضوء على البنية التحتية المتطورة والخدمات عالية المستوى التي يقدمها، وقدرته على استضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك، إن معرض آيمكس أمريكا، يمثل منصة إستراتيجية للترويج لمركز أدنيك أبوظبي الذي يعد أحدث أبرز وأهم المراكز بالمنطقة، حيث يشهد طلبا متزايداً من قبل المنظمات والمؤسسات العالمية وشركات تنظيم الفعاليات الكبرى، مشيرا إلى ما يوفره المركز من مرافق عالمية وخدمات متكاملة للمنظمين، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمشاركين من أمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم الراغبين في التوسع نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعدّ مركز أدنيك أبوظبي أكبر مركز متخصص في تنظيم الفعاليات بالمنطقة ، حيث يمتد على مساحة تبلغ 153,678 مترا مربعا، مُصممة لاستيعاب مختلف أنواع الفعاليات الكبرى، من المؤتمرات والمعارض إلى الفعاليات الجماهيرية.

ويتميّز المركز باعتماده الكامل على الطاقة المتجددة، مما يجعله الخيار الأمثل للجهات والمؤسسات الدولية التي تضع الاستدامة في صميم أولوياتها عند اختيار مواقع فعالياتها.