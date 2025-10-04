ترامب بعد رد حماس على مقترحاته : يجب على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا

واشنطن في 3 أكتوبر/ وام / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بشكل آمن وسريع فالوضع حاليا خطير للغاية للقيام بذلك .

وأضاف ترامب في أول تعليق له على رد حركة حماس على مقترحاته بشأن وقف الحرب في قطاع غزة عبر حسابه في منصة تروث سوشال “ بناء على البيان الصادر عن حماس، نجري بالفعل مناقشات حول تفاصيل سيتم الاتفاق عليها وأعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”.

وكانت حماس أعلنت موافقتها على بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ومن بينها إطلاق سراح الرهائن وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية، لكنها ستسعى للتفاوض على بنود أخرى.

- خلا -