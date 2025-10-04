فانيسا فريزر ممثلة خاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة

واشنطن في 4 أكتوبر /وام/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "فانيسا فريزر"، ممثلة خاصة له معنية بالأطفال والنزاعات المسلحة.

وشغلت فريزر، مؤخرًا منصب سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتتمتع بخبرة في الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وتتولى فانيسا فريزر، المنصب خلفًا لفيرجينيا غامبا، التي أعرب الأمين العام لها عن امتنانه على خدمتها والتزامها المستمر تجاه الأمم المتحدة.

