مقاطعتان صينيتان تستعدان لمواجهة الإعصار "ماتمو"

قوانغتشو في 4 أكتوبر /وام/ أعلنت مقاطعتا هاينان وقوانغدونغ جنوب الصين، أمس، تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الإعصار "ماتمو"، الذي يعد الـ21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في قوانغدونغ أن يصل الإعصار إلى اليابسة يوم غد الأحد على طول الساحل بين غربي قوانغدونغ وشرقي جزيرة هاينان.

بدورها توقعت مديرية الأرصاد الجوية في هاينان أن تهب رياح تتراوح سرعتها بين 151 و173 كلم في الساعة، ما يجعله ضمن فئة الأعاصير الشديدة، وأن يؤثر "ماتمو" على الجزيرة اعتبارا حتى نهار يوم غد الأحد، في وقت يتزامن مع ذروة السفر خلال عطلة العيد الوطني وعيد منتصف الخريف التي تستمر ثمانية أيام.

ودعت السلطات ذات الصلة إلى تعزيز تدابير السلامة في المواقع السياحية الساحلية والمائية والجبلية في جميع أنحاء هاينان. ومن المرجح أن تتأثر خطوط الطيران الرئيسية وخدمات العبارات عبر مضيق تشيونغتشو وعمليات السكك الحديدية فائقة السرعة من ليلة اليوم السبت حتى يوم غد، بينما تستأنف الخدمات بشكل طبيعي بحلول صباح الإثنين.

أما في مقاطعة قوانغدونغ، فإن من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية والمحافظات الواقعة غرب مصب نهر اللؤلؤ.

