مصرع ثلاثة أشخاص في فيضانات جنوب شرق بلغاريا

صوفيا في 4 أكتوبر /وام/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات أعقبت أمطارًا غزيرة في جنوب شرق بلغاريا.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين الأشخاص الثلاثة القتلى عنصري إنقاذ أحدهما من شرطة الحدود، بينما لقي الثالث مصرعه في أحد الفنادق بعدما ارتفع منسوب المياه.

وتُعد هذه الأمطار من بين الأكثر غزارة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات البلغارية إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطق جنوب شرق البلاد وشمال غربها.

