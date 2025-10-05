الصين تختبر كلابا آلية استعدادا لرحلة إلى القمر

بكين في 5 أكتوبر /وام/ يجري باحثون صينيون اختبارات على كلاب آلية مصممة خصيصا ضمن الاستعدادات لرحلة إلى القمر، بهدف استكشاف باطنه.

وأجرت كلية علوم الحاسوب بجامعة بكين، اختبارات على كلاب آلية متخصصة داخل كهف في شمال شرق الصين، في إطار الاستعدادات لرحلات مستقبلية إلى القمر واستكشاف باطنه، وفق ما نقلته صحيفة "South China Morning Post".

وأشار العلماء إلى أن الكهف، الناتج عن تدفقات الحمم البركانية ويقع قرب بحيرة جينغبو في مقاطعة هيلونغجيانغ، يشبه ظروف سطح القمر بشكل كبير، ما يجعله موقعا مثاليا لاختبار الروبوتات.

وتستخدم الروبوتات ككشافة لأداء مهام مسح جيوديسي لا يستطيع البشر تنفيذها، حيث يمتاز أحد النماذج الأولية، المستوحى من حيوان آكل النمل، بذراع آلية مرنة ومنصة متنقلة صلبة، ما يسمح بأداء عمليات متعددة الوظائف في ظروف صعبة. فيما يُعرف النموذج الآخر باسم السلمندر، وهو روبوت على عجلات قادر على التنقل عبر التضاريس المعقدة واستكشاف البيئة المحيطة.

ويعتقد العلماء أن الأنابيب البركانية، أي تجاويف تدفقات الحمم المتصلبة، تعد المكان الأمثل لإنشاء قاعدة قمرية مأهولة، لما توفره من حماية ضد الإشعاع والتقلبات الحرارية الشديدة على سطح القمر. ومن المخطط استخدام هذه الكلاب الآلية في استكشاف مثل هذه التكوينات الجيولوجية على القمر مستقبلا.

