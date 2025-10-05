ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 37 قتيلا

جاكرتا في 5 أكتوبر /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى مدرسة في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا إلى 37 قتيلا، حسبما ذكرت سلطات الإنقاذ الإقليمية اليوم.

وقال نانانغ سيغيت، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في جاوة الشرقية، في بيان صادر عن المكتب، إن أعمال الحفر كانت صعبة لأن الضحايا دفنوا تحت الأنقاض.

وما يزال نحو 25 شخصا في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات.

وكان جزء من مبنى مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية المتعددة الطوابق في منطقة سيدوارجو قد انهار يوم الإثنين الماضي أثناء أعمال ترميم غير مصرح بها، ما أدى إلى احتجاز العشرات من الطلاب تحت الأنقاض.

وبدأت فرق الإنقاذ استخدام آليات ثقيلة يوم الخميس بعد عدم رصد أي مؤشرات إضافية على وجود أحياء، حيث كانوا يعتمدون في وقت سابق بشكل أساسي على الحفر اليدوي خشية أن تتسبب المعدات الثقيلة في حدوث المزيد من الانهيار.

-خلا-