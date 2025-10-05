إعصار "ماتمو" يشتد ويدفع الصين لإجلاء 150 ألف شخص

بكين في 5 أكتوبر /وام/ اشتد الإعصار "ماتمو" قبيل وصوله إلى اليابسة في الصين اليوم الأحد، ما دفع الحكومة إلى إجلاء 150 ألف شخص من مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد.

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 151 كيلومترا في الساعة (94 ميلا في الساعة) صباح اليوم، وفقا للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، في حين يتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة منتصف النهار.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها. وألغت مقاطعة هاينان، الواقعة أيضا في مسار العاصفة، الرحلات الجوية وعلقت حركة وسائل النقل العام والشركات بدءا من يوم السبت استعدادا للعاصفة.

وأجلت مقاطعة قوانجدونج، التي ستتأثر أجزاؤها الجنوبية الغربية، 151 ألف شخص، وفقا لصحيفة ذا بيبر الرسمية الإلكترونية.

وقالت ماكاو، التي ليست في المسار المباشر للعاصفة، إنها ستوقف الفصول الدراسية وجلسات الدروس الخصوصية بسبب الأحوال الجوية، كما حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها إلى ما بين 100 و 249 ملم في بعض الأجزاء.

وستتحرك العاصفة بعد ذلك غربا وشمالا، باتجاه شمال فيتنام ومقاطعة يونان الصينية.

-خلا-