إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025 ينطلق غدا بدبي

دبي في 5 أكتوبر/ وام / تنطلق في دبي غدا برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الدورة السابعة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025"، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

ويستقطب المعرض هذا العام، 270 جهة عارضة من 50 دولة، فيما من المتوقع أن يستقبل أكثر من 15 ألف زائر من مختلف دول العالم.

ويغطي المعرض مجالات متنوعة تشمل، الأجهزة القابلة للارتداء، والأنظمة الذكية، والتطبيقات التفاعلية والأطراف الاصطناعية المصممة لدعم الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية، والمصابين بطيف التوحد، وتوفير كافة الاحتياجات التي تعزز استقلالية أصحاب الهمم واستقرارهم الاجتماعي.

وتستعرض الجهات الحكومية والمؤسسات والمراكز المتخصصة المعنية المشاركة في الحدث، مجموعة من مبادراتها وخدماتها وابتكاراتها المميزة التي تخدم أصحاب الهمم، وتعزز من جودة حياتهم.