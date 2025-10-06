ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 50 قتيلا

جاكرتا في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم “الاثنين”، أن عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة الأسبوع الماضي ارتفع‭ ‬إلى 50 على الأقل بعد أن أزالت فرق الإنقاذ معظم الأنقاض.

وسقطت أكوام من الخرسانة على مئات الطلاب ومعظمهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، بعد انهيار مبنى مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية في بلدة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية مما أدى إلى محاصرتهم ثم موتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها ، إن فرق الإنقاذ تمكنت باستخدام رافعات من إزالة 80% من الأنقاض، وعثرت على جثث وأشلاء لضحايا.

من جهته قال بودي إيراوان نائب الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث، إن 50 شخصا لقوا حتفهم، ومن المتوقع أن ينهي رجال الإنقاذ عمليات البحث عن 13 ضحية أخرى بنهاية اليوم .

وقالت السلطات إن أساسات المدرسة لم تتحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا مما تسبب في حدوث الانهيار.

- خلا-