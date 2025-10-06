“موانئ أبوظبي” توقّع اتفاقية بيع أرض بقيمة 2.47 مليار درهم مع "ميرا للتطوير"

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة ميرا للتطوير لبيع أرض، بهدف إنشاء أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في منطقة المعمورة بأبوظبي، وتشكل الأرض جزءاً من مشروع "تاون سنتر" الذي يمتد على مساحة 16 كيلومترا مربعا ضمن محفظة أراضي المجموعة، وتتميز بموقع إستراتيجي على طريق دبي – أبوظبي.

وتعد الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 2.47 مليار درهم، استثماراً إستراتيجياً يهدف إلى تطوير مجتمع متكامل وعصري، ومن المقرر انطلاق أعمال الإنشاء خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، وسيتم إنجاز المشروع بالكامل في غضون عشر سنوات، ابتداءً من 29 سبتمبر 2025، ما يعكس التزاماً قوياً بالجدول الزمني الموضوع، ويجسد أهمية المشروع كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في المشهد العمراني.

وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من أبرز المحطات في مسيرة نمو مجموعة موانئ أبوظبي، بما يعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة، متنوعة الأنشطة وذات رؤية مستقبلية، وتؤكد على قدرتها على جذب الاستثمارات الإستراتيجية للإمارة.

وبالإضافة إلى تعزيز قوة المجموعة المالية، تتيح هذه الصفقة آفاقاً جديدة للاستفادة المثلى من محفظة الأراضي الواسعة التابعة لها، وتسهم في تسريع تنفيذ المخطط الرئيسي وتمكين المجموعة من إعادة توجيه رأس المال نحو مشاريع بنية تحتية ولوجستية وتجارية ذات أثر إستراتيجي بالغ.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بتطوير محفظة أراضيها وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية، إذ ستنعكس عائداتها بشكل مباشر على تعزيز المركز المالي للمجموعة من خلال تنويع مصادر الدخل وخفض مستويات الديون وإعادة استثمار العوائد في مشاريع نمو إستراتيجية تواكب تطلعات المستقبل.

وأضاف أن التعاون مع شركة ميرا للتطوير يؤكد ريادة المجموعة في تطوير المشاريع الإستراتيجية الرامية لترسيخ التنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة لإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحاتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

ويشكل هذا المشروع إضافة إستراتيجية لمشهد التطوير العقاري في أبوظبي، حيث سيطرح مجتمعاً متكاملاً يجمع بين المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، ويضم مركز تسوق يعد أحد أكبر المراكز على مستوى المنطقة بالإضافة إلى مجمع أعمال وفنادق وملاعب جولف بمواصفات عالمية، ومرافق تعليمية من جامعات ومدارس دولية، بما يتماشى مع تنامي الطلب على المجتمعات عالية الجودة في العاصمة، ويجسد في الوقت ذاته ثقة أبرز المطورين الدوليين بالرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

من جانبه، رحب تيمور مامايخانوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميرا للتطوير، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذا المشروع النوعي، إذ تتميز منطقة المعمورة بموقعها الإستراتيجي الفريد، مؤكدا الالتزم بتطوير مجتمع متكامل، ومتعدد الاستخدامات يُرسي معايير جديدة للجودة وأسلوب الحياة في أبوظبي.

ويمثل هذا التعاون نموذجاً ريادياً لتطوير المجتمعات في العاصمة الإماراتية، عبر إنشاء مجتمع متكامل يجمع بين السكن والعمل والحياة العصرية في موقع حيوي، ليجعل من المعمورة وجهة متوازنة تجمع بين النشاط الاقتصادي وجودة الحياة.