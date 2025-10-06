الناتج الإجمالي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025

مسقط في 6 أكتوبر / وام/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنهاية الربع الأول من 2025، ما قيمته 588.1 مليار دولار أمريكي؛ ارتفاعًا من 570.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2024، وبنسبة نمو بلغت 3 %.

وبيّنت الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من 2025، بلغت 73.2 % مقابل 26.8 % للأنشطة النفطية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الجارية لدول المجلس خلال الربع الأول من 2025 نموًّا قدره 0.1 %، حيث سجل خلال الربع الرابع ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي.

- خلا -



