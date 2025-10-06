قمة AIM للاستثمار تنظم دورتها الـ15 في دبي أبريل المقبل

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لقمة “AIM” للاستثمار، منصة الاستثمار الرائدة عالميًا، عن تنظيم فعاليات دورتها الخامسة عشرة تحت شعار "نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتناقش قمة “AIM” للاستثمار، التي تُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتوجيه مسارات الاستثمار المستدام، سبل التكيّف مع التحولات الاقتصادية الكبرى، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين الحلول الابتكارية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وتُسلّط القمة الضوء على أهمية دمج الابتكار والاستدامة والشمول في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف والنمو.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس قمة “AIM”، إنه في ظل التحولات العالمية الكبرى الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بات من الضروري أن تضع الدول ‘ستراتيجيات طويلة الأجل تقوم على المرونة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.

وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد لا يكتفي بالتكيف مع التغيرات، بل يتنبأ بها، من خلال تطوير قدراتها في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتعزيز شراكاتها مع مراكز النمو الواعدة حول العالم

وأشار إلى الإنجازات البارزة التي حققتها الدولة خلال عام 2024 لا سيما النمو القياسي للصادرات، وارتفاع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية كمركز موثوق للتجارة والاستثمار، معتبراً أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد صحة هذا النهج.

وأكد معاليه أن نسخة عام 2026 من قمة “AIM” تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحكومات والمستثمرين والمبتكرين لدعم هذه الرؤية، مشيراً إلى أن قمة هذا العام تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، والاقتصادات المستقبلية، والجيل القادم، وهي ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن للمستقبل، ويعد هذا الحدث السنوي المهم منصة تجمع صناع القرار العالميين وقادة الأعمال والمبتكرين للعمل معاً على صياغة حلول عملية تدعم اقتصادات المستقبل وتعزز جاهزيتنا الجماعية لمواجهة التحديات العالمية.

من جانبه قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن المرحلة الراهنة تشكل نقطة تحوّل مفصلية في مشهد الاستثمار العالمي، ما يفرض على المجتمعات الاقتصادية التفكير بأساليب جديدة لتطوير بيئات أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتُراعي متطلبات الاستدامة الشاملة، بالتزامن مع تعزيز الحوار الدولي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وخلق منظومات استثمارية تستجيب لمتغيرات المستقبل.

وأضاف معاليه إن قمة “AIM” للاستثمار 2026، تساهم في تمكين الشراكات العابرة للحدود وترسيخ ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم جاهزية الدول للنمو، متطلعا من خلال الشراكة مع هذا الحدث العالمي إلى تحفيز الحوار البنّاء توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات.

من جهته قال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة “AIM” العالمية، إن النسخة الماضية من القمة شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث حضرها أكثر من 15,800 شخصية متميزة من 181 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القمة كمنصة موثوقة لتوجيه الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تواصل في نسخة 2026 من القمة توسيع نطاق التأثير عبر التعاون مع أبرز الهيئات والمنظمات الدولية، وتقديم محتوى نوعي يواكب التحديات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الاقتصادات للاستثمار في المستقبل.