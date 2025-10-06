"ألعاب القوى" يختتم مشاركته في بطولة "غرب آسيا" بالمركز الثاني

بيروت في 6 أكتوبر/ وام/ اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة " بيروت 2025"، مساء أمس، بحصد المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 19 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و6 فضيات، وبرونزيتين.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري.

وأسفرت المشاركة في منافسات اليوم الأخير عن ذهبية سلمى المري في مسابقة رمي القرص شابات، مسجلة 36.68 مترا، كما حققت أمينات قمر الدين ذهبية سباق 200 متر شابات، بزمن قدره 23.78، ثانية، وحصدت زميلتها أروى على البرونزية في السباق نفسه بزمن قدره 25.07 ثانية.

وأضاف العداء سليمان عبدالرحمن ذهبية ثالثة لمنتخبنا الوطني في سباق 200 متر شباب، مسجلاً 21.10 ثانية، وحصد زميله عبدالقدوس أحمد الفضية في السباق نفسه، بزمن قدره 21.33 ثانية.

وواصل أبطال المنتخب نتائجهم المميزة في البطولة بحصد ذهبية وكأس سباق 4 في 400 متر شابات، بالإضافة إلى فضية المسافة نفسها لفئة الشباب.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن هذه النتائج المميزة في البطولة، تجسد مستويات التطور التنافسية، والقدرات الكبيرة، والقيمة النوعية لمؤشرات المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.