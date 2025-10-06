"الرياضي اللبناني" بطلا لـ "دولية أبوظبي لكرة السلة"

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ تُوِّج النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025 بعد فوزه على الشارقة (88 – 75)، في المباراة النهائية للنسخة الثانية من البطولة التي أُقيمت في صالة نادي الجزيرة مساء أمس، برعاية ADQ القابضة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس، وسط حضور جماهيري كبير.

توّج الفائزين كلٌّ من سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبد اللطيف الفردان، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وأكرم حلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبيد مفتاح المحرزي، مدير البطولة.

وحصل لاعب النادي الرياضي إيفان بوفا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما نال مدرب الفريق ومنتخب لبنان أحمد فران جائزة أفضل مدرب في البطولة.

كما فاز لاعب الرياضي هايك غيوكجيان بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وذهبت جائزة أفضل مسجل إلى لاعب الشانفيل ستدمون ليمون، بينما حصل زميله باسل حرفوش على جائزة أفضل مسدد ثلاثيّات.

أما جائزة أفضل مدافع فكانت من نصيب لاعب الشارقة كافل بيغبي ويليامس، فيما نال لاعب الرياضي أمير سعود جائزة أفضل لاعب سادس.

قاد المباراة الحكام الدوليون، عبد الله الأدماوي من السعودية، وحسن حاجي وسالم الزعابي من الإمارات.

