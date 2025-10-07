الكويت يتوج بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة بدبي

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ توج فريق الكويت الكويتي بطلاً للنسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، بعد فوزه على فريق الحكمة اللبناني بنتيجة 101-93 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، في ختام البطولة التي شارك فيها 16 نادياً عربياً.

وجاءت المواجهة النهائية قوية ومثيرة، وسط حضور جماهيري كبير، قبل أن يحسم الكويت اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2022 على أرضه.

وتوّج اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي، فريق الكويت بالكأس والميداليات الذهبية، وفريقي الحكمة والعربي بميداليات المركزين الثاني والثالث.

وكان فريق العربي القطري، حامل اللقب، قد فاز على كاظمة الكويتي بنتيجة 83-80 في مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة الحالية.

وأشاد القرقاوي بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة تنظيمياً وفنياً، وما قدمته الفرق المشاركة من مستويات عالية انعكست على قوة المنافسة، وهنأ فريقي الكويت والحكمة على الأداء المتميز طوال مشوارهما في البطولة، مثمناً المستوى الرفيع الذي قدمه الفريق الكويتي حتى حسم اللقب لصالحه.