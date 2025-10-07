"الوطنية لمكافحة المنشطات" تشارك في مؤتمر الأطراف بباريس

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ تشارك الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بوفد رسمي في مؤتمر الأطراف العاشر لمكافحة المنشطات في الرياضة "COP10"، الذي تستضيفه منظمة اليونسكو في مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى العشرين لدخول الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات حيز التنفيذ.

وقالت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن مشاركة الإمارات في هذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامها بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز التعاون العالمي لحماية نزاهة المنافسات الرياضية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من القضايا المهمة، من أبرزها تقييم التزام الدول بالاتفاقية الدولية، وتعزيز التنسيق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA" لتوحيد الجهود والمعايير، إلى جانب اعتماد خطة عمل وتمويل جديدة لصندوق القضاء على المنشطات في الرياضة.

وأضافت أن الوكالة ستشارك أيضاً في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات، الذي تستضيفه مدينة بوسان في جمهورية كوريا خلال الفترة من الأول حتى الخامس من ديسمبر المقبل، والذي سيشهد اعتماد قانون مكافحة المنشطات العالمي لعام 2027 والمعايير الدولية المصاحبة له، بحضور أكثر من 1500 ممثل من مختلف الجهات الدولية المعنية بالرياضة ومكافحة المنشطات.

وأشارت إلى أن الوكالة ستشارك كذلك في الملتقى الخليجي الأول لمكافحة المنشطات، الذي سيقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر المقبل، ضمن جهودها لتعزيز حضور الإمارات الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ودعم التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة الجابر، أن الوكالة وضعت على عاتقها خلال الموسم الرياضي الجديد تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى تعزيز التوعية المبكرة وترسيخ ثقافة النزاهة في الرياضة، تماشياً مع التوجهات الوطنية في حماية الرياضيين وضمان بيئة تنافسية خالية من الممارسات المحظورة.

وأكدت أن الوكالة ستطلق خلال الموسم الحالي برامج تثقيفية تستهدف فئة الناشئين والشباب داخل الأندية والمدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب الإلكتروني لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع الرياضي.

وأضافت أن خطة الموسم تتضمن تنفيذ حملات توعية ميدانية وورش عمل للمدربين والأطباء وأعضاء الفرق الرياضية، إلى جانب حملات رقمية عبر المنصات الاجتماعية لنشر الوعي بمخاطر المنشطات وطرق الوقاية منها، مؤكدة أن الوكالة تعمل على رفع كفاءة منظومة المتابعة الميدانية من خلال فرق مدربة للتواجد في البطولات المحلية والدولية التي تستضيفها الدولة، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويعزز سمعة الإمارات كوجهة رياضية عالمية.

وكشفت الدكتورة الجابر عن تبني الوكالة لأنظمة رقمية متقدمة لإدارة عمليات الفحص وتتبع العينات، ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية والاتحادات والمختبرات المعتمدة في تطوير اللوائح والتشريعات العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة خلال الموسم الحالي مع الاتحادات الرياضية الوطنية والمؤسسات الصحية والتعليمية، وشراكات إستراتيجية مع هيئات إقليمية ودولية لدعم البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجال مكافحة المنشطات.