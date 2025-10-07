ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للصين خلال سبتمبر

بكين في 7 أكتوبر/ وام/ بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين، 3.3387 تريليون دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 16.5 مليار دولار أمريكي أو 0.5% مقارنة بنهاية شهر أغسطس الماضي، وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

وعزت الهيئة الارتفاع إلى التأثير المشترك لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول، مشيرة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي، شهد تقلبات طفيفة خلال سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية بشكل عام.

وأضافت الهيئة، أن الصين لا تزال في وضع جيد للحفاظ على الاستقرار العام لاحتياطياتها من النقد الأجنبي مدعومة باقتصادها المستقر.

- خلا -