الأمم المتحدة تؤكد مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة و سقوط مزيد من الضحايا المدنيين

نيويورك في 7 أكتوبر / وام/ أكد ستيفان دوجاريك،المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف، لا تزال تتواصل على مناطق متعددة من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدميرالمزيد من البنية التحتية الحيوية.

وقال دوجاريك في تصريحات له بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك إن المدنيين الفلسطينيين لا يزالون يواصلون تحمل وطأة الأعمال العدائية والدمار والنزوح الجماعي، مع كون النساء والفتيات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأوضح أن الشركاء في المجال الإنساني يواجهون عقبات مادية وبيروقراطية كبيرة تعيق إيصال المساعدات المنقذة للحياة على النطاق المطلوب وأشار إلى أن من بين 20 مهمة نسقتها الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية يوم أمس تم تسهيل ثمان منها فقط، فيما أُلغيت أربع مهام وتعليق أربع أخرى في حين تم إنجاز بعض المهمات جزئيًا مثل جمع شحنات غذائية من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، إضافة إلى نقل الإمدادات الطبية الذي أُنجز بالكامل رغم المعوقات.

وحذر من أن القيود الحالية التي تسمح فقط لعدد محدود من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال الإمدادات، تُقوّض القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمتزايدة للسكان المدنيين في قطاع غزة.