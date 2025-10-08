3.78 فائض الحساب الجاري في اليابان خلال أغسطس

طوكيو في 8 أكتوبر/ وام/ سجلت اليابان فائضا في الحساب الجاري بقيمة 3.776 تريليون ين “ 24.76 مليار دولار”، خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 4.8% عن الفائض خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفق بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات تراجع واردات اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 6% سنويا إلى 8.253 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.4% سنويا إلى 8.539 تريليون ين، ليصل فائض الميزان التجاري إلى 105.9 مليار ين.

في المقابل أظهر ميزان الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 16.3 مليار ين خلال أغسطس الماضي، في حين وصل فائض الحساب المالي 1.838 تريليون ين.

