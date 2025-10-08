"الطاقة والبنية التحتية" تنظم المجلس الثاني لكبار المواطنين في أم القيوين

أم القيوين في 8 أكتوبر/ وام/ نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الملتقى الثاني لكبار المواطنين تحت شعار "قوة المجتمع في جذوره"، وذلك في مجلس عود الطاير التابع لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة أم القيوين ، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة ودعم كبار المواطنين.

ويأتي الملتقى استكمالا للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عُقد في إمارة عجمان، ضمن مبادرة "نحن سندكم" الهادفة إلى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتطوير المنظومة الحكومية بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كما شهد الملتقى الثاني حضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم استعراض أبرز الخدمات والمبادرات المقدمة لهذه الفئة الغالية، ومناقشة سبل تعزيز التكامل المجتمعي وتفعيل المشاركة الفاعلة في وضع حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وقال سعادة محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن كبار المواطنين يمثلون ذاكرة الوطن وركيزة أساسية من ركائز المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات الوطنية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتقدير دورهم الكبير في بناء مسيرة الدولة، لافتا إلى تثمين المجلس الوطني الاتحادي لهذه الجهود والتأكيد على أهمية استمرارها لأثرها المباشر في تعزيز الترابط والتكافل المجتمعي.

من جهته أكد الشيخ ماجد بن محمد المعلا، رئيس الشرطة المجتمعية في إمارة أم القيوين، أن تنظيم المجلس الثاني لكبار المواطنين في إمارة أم القيوين يجسّد حرص الدولة على تعزيز جودة الحياة لهذه الفئة الغالية، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

من ناحيته أوضح حمد الظنحاني مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن مبادرة "نحن سندكم" تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية في خدمة كبار المواطنين، مشيراً إلى أن الملتقى الثاني في أم القيوين يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز التواصل المستمر والاستماع لملاحظات كبار المواطنين، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم.