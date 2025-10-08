سالم بن سلطان القاسمي : إكسبو أصحاب الهمم يرسخ مكانة الإمارات كعاصمة للتمكين

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن

معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يجسد رؤية دولة الإمارات واهتمامها الكبير بترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز موقعها مركزا دوليا رائدا في التقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل التي تدعم استقلاليتهم وتكاملهم في المجتمع.

ونوه بالمكانة المميزة للمعرض، الحدث الأبرز والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والمخصص لتمكين أصحاب الهمم، في دورته السابعة هذا العام والتي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة عالمية فريدة تجمع الخبراء والمؤسسات والمختصين لتبادل التجارب والرؤى، وبناء مجتمع دامج يحقق العدالة والتكافؤ بين جميع فئاته، مؤكداً أن الحدث يعد فرصة لتواصل العقول وصناعة المستقبل عبر الابتكار والتقنية لخدمة أصحاب الهمم.

واطلع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال جولته في أروقة المعرض، على أبرز مشاركات الجهات الحكومية والخاصة، واستمع إلى شرح حول الخدمات والمبادرات المقدمة لأصحاب الهمم في مختلف القطاعات، مثمناً جهود اللجنة المنظمة في تحقيق هذا النجاح الكبير، وما أظهره الحدث من تنوع وتميز في العروض والمشاركات.

من جانب آخر كرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، متطوعي فريق "شكراً لعطائك" التطوعي، تقديرا لجهودهم المتميزة في تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي على مدار أربع سنوات متتالية، مشيداً بعطائهم المتواصل وروحهم الإنسانية العالية التي تجسد قيم التطوع والعطاء في مجتمع الإمارات.

وأكد أن هذه الجهود التطوعية تشكل نموذجاً مشرفاً يعكس روح التكاتف والتعاون الإنساني في الدولة، وتدعم التوجهات الوطنية في بناء مجتمع متلاحم، يسوده التراحم والإيجابية، ويتبنى تمكين جميع فئاته دون استثناء.