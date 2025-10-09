"أدنوك للإمداد والخدمات" و"تعزيز" تؤسسان ميناء متخصصا للكيماويات في الرويس

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات "بي إل سي"، وشركة "تعزيز"، عن اتفاقية تمتد لـ 50 عاما لتأسيس ميناء متخصص للكيماويات ضمن منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس.

وستتولى "أدنوك للإمداد والخدمات" بناء الميناء وامتلاكه وتشغيله، فيما ستستفيد "تعزيز" من هذه المنشأة لتصدير الكيماويات ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية بكفاءة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار درهم “300 مليون دولار”، خلال الربع الأخير من عام 2026، حيث يتوقع أن يساهم في تحقيق عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليار درهم “1.3 مليار دولار” لصالح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال أول 27 عاماً.

وفي المقابل، تعمل "تعزيز" على تطوير أول منظومة متكاملة للكيماويات في الدولة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2028 أكثر من 4.7 مليون طن سنويا من الكيماويات، تشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، والصودا الكاوية، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، وكلوريد البولي فينيل.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات،بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية الإستراتيجية لتأسيس أول ميناء متخصص من نوعه للكيماويات في دولة الإمارات، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إيرادات طويلة الأمد وقابلة للتوقع لـ 'أدنوك للإمداد والخدمات'، بالإضافة إلى دعم نمو منظومة 'تعزيز' المتكاملة في مجال الكيماويات.

وأضاف أن المشروع يؤكد قدرة على التوسع في قطاعات سريعة النمو وتوفير قيمة مستدامة لمساهميها، بجانب المساهمة بدفع مسيرة التطور الصناعي الذي تشهده الدولة.

وتشكل "تعزيز" ركيزة أساسية في طموحات "أدنوك" للارتقاء بسلسلة القيمة الصناعية للكيماويات في الدولة، والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية.

ومن المتوقع أن تساهم "تعزيز" بإضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، كما تساهم في تطوير مئات المنتجات النهائية الجديدة عبر قطاعات حيوية تشمل البناء والزراعة والرعاية الصحية.

من جانبه قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"، إنه بفضل موقعه الإستراتيجي بالقرب من الأسواق الأسرع نمواً في آسيا وأفريقيا، سيُمكّن ميناء ’تعزيز‘ المخصص للكيماويات الشركة من تصدير منتجاتها بكفاءة وعلى نطاق واسع، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية.

وأضاف أن الشراكة مع “أدنوك للإمداد والخدمات” تضمن تنفيذ هذا المشروع وتشغيله وتطويره بما يساهم في توفير خدمات لوجستية موثوقة وعوائد مستدامة لشركة "تعزيز".

يذكر أن مشروع "تعزيز" سيوفر منظومة متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لمنتجي الكيماويات، حيث يضم مرافق مركزية، ومحطات تخزين، وخطوط إمداد للمواد الأولية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، وأنظمة الاستجابة الطارئة، وإدارة الصحة والسلامة والأزمات.