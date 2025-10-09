النيابة العامة للدولة تعرض منظومة متكاملة من الحلول الرقمية في "جيتكس"

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ تعرض النيابة العامة للدولة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال 2025" الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، منظومة متكاملة من الحلول الرقمية الذكية الداعمة لتوجهاتها الإستراتيجية في العدالة الجنائية، وترسيخ مكانتها كجهة قضائية رائدة تُوظف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الجنائي.

كما تعرض مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة التي أطلقتها وتعمل عليها، بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، وإستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025-2030؛ ومن أهمها، مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي الذي يحقق تسريع مسار القضية منذ الإبلاغ إلى التصرف، بسجلات تدقيق رقمية.

وتُطلق النيابة العامة، المشروع التجريبي لمركز الترجمة الذكي ”بيان” الهادف لإنشاء منصة ترجمة فورية متكاملة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمات، ويوفر ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه مع القدرة على التعرف على اللهجات “خاصة اللهجة الإماراتية” وحفظ جميع التسجيلات كمراجع قانونية معتمدة.

ويشمل المركز قدرات متقدمة مثل استخراج النصوص من الصور والملفات، وقاموس قانوني متعدد اللغات قابل للتخصيص، إضافة إلى لوحة تحكم ذكية لمتابعة التدقيق وحوكمة عملية الترجمة القانونية، وسيسهم المركز في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان دقة الترجمات القانونية، ممّا يعزز العدالة الناجزة ويرفع حوكمة وكفاءة العمل القضائي.

كما تُطلق النيابة سياسة ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، والهادفتين إلى وضع إطار لتبنّي وتشغيل الأنظمة الذكية، وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة حوكمة واضحة تضمن الشفافية، والقابلية للتفسير، وإدارة المخاطر، وحماية الخصوصية، مع ضمان التدخل البشري في جميع المراحل، بما يرفع جودة القرارات ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة الذكية.

وتُنظِّم النيابة العامة على هامش المشاركة، باقةً من الفعاليات المتخصصة، من بينها مناظرة شبابية بعنوان: “شاهد افتراضي أم دردشة ”CHATGPT” في ميزان العدالة الجنائية، وحلقة نقاشية بعنوان: "إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية"، كما تُطلق "الورقة البيضاء لقمة حوكمة التقنيات الناشئة ”GETS 2025” المنعقدة في مايو 2025، متضمّنةً: ملخصاً تنفيذياً، وتحليلاً مُحكماً لجلسات القمة، ومصفوفةً للتحديات والفرص حسب القطاع والتقنية، وإطاراً للحوكمة والأخلاقيات وإدارة المخاطر، وحزمة توصيات على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى قطاع العدالة، مع ملاحق للمصطلحات والمؤشرات.

وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، التزام النيابة العامة بتسريع وتيرة العدالة الجنائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمسؤولية كأدواتٍ مُساندة لصانع القرار القضائي، ضمن منظومة حوكمة راسخة تُعلي الشفافية وقابلية التفسير وحماية الخصوصية، مع إبقاء الإنسان في الحلقة.

وأضاف أن المشاركة في ”جيتكس” تُجسّد هذا التوجّه بتحويل الابتكار إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق والقياس، وتُعزّز منظومة العدالة وسيادة القانون، وتصون الحقوق والحريات، وتُرسّخ ثقة المجتمع، لافتا إلى الحرص على التكامل الوطني الفعّال مع الشركاء لضمان ترابط البيانات والإجراءات وتوحيد المعايير عبر منظومة العدالة.