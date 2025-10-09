فريق بحثي صيني يستخدم لغة البروتين بالذكاء الاصطناعي لكشف تطور الكائنات الحية

بكين في 9 أكتوبر/ وام/ كشف فريق بحثي صيني من معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عن آلية رئيسية تفسر كيفية تطوير كائنات حية مختلفة لوظائف متشابهة بشكل مستقل عند التكيف مع بيئات متماثلة، وذلك باستخدام نموذج لغوي للبروتين يعتمد على تقنيات بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح الفريق البحثي، أن الدراسة كشفت عن الدور الحاسم لملامح البروتين عالية المستوى في ظاهرة "التطور المتقارب"، أي ظهور السمة نفسها بشكل متكرر ومستقل في سلالتين أو أكثر من الأنواع خلال مسار التطور، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان تكيفا وظيفيا مع ظروف بيئية محددة.

وأشار الفريق إلى أنه على الرغم من البعد التطوري الكبير بين الخفافيش والحيتان المسننة، فقد تمكن كلاهما من تطوير القدرة على استشعار البيئة المحيطة عبر تحديد الموقع بالصدى.

وتوصل الفريق إلى إطار تحليلي حسابي أطلق عليه اسم "ACEP"، ويكمن جوهر الابتكار في استخدام نموذج لغوي للبروتين مدرب مسبقا.

وقال تسو تشنغ تينغ قائد الفريق البحثي من المعهد، إنه يمكن لنموذج لغة البروتين فهم الخصائص والأنماط الهيكلية والوظيفية الأعمق وراء تسلسلات الأحماض الأمينية.

وأضاف أن هذا العمل لا يعمق فهم قوانين تطور الحياة فحسب، بل يظهر أيضا الإمكانيات القوية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حل القضايا البيولوجية المعقدة، معربا عن أمله في تحقيق تطبيق أوسع وأكثر فعالية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء التطوري في المستقبل.

