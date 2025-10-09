مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ملتقى "نون العطاء الريادي"

عجمان في 9 أكتوبر/ وام/ نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ، التابع لغرفة عجمان، ملتقى "نون العطاء الريادي"، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين أصحاب المشاريع الريادية، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، والتوعية بالحلول المصرفية التي تسهم في دعم المشاريع الناشئة وتمكين رواد الأعمال.

حضر الملتقى، الذي عقد بمنتجع شاطئ الزوراء في عجمان بمشاركة أكثر من 120 من رواد ورائدات الأعمال، سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسعادة عائشة محمد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال عجمان، وهزاع إبراهيم المنصوري مستشار وخبير ريادة الأعمال، بجانب عدد من المسؤولين وخبراء ريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن ملتقى "نون العطاء الريادي" يشكل منصة تفاعلية تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة لتحويلها إلى مبادرات واقعية ومستدامة تعزز الممارسات الاقتصادية المجتمعية الملهمة.

وأشارت إلى أن انعقاد الملتقى يتزامن مع الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، ما يعكس حرص المجلس على الإسهام في تحقيق هذه الرؤية الوطنية.

وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي بين رواد الأعمال، وتمكين الكفاءات الشابة من توظيف ريادة الأعمال لخدمة التنمية المجتمعية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والاستدامة.

وأعلنت الدكتورة آمنة خليفة عن إطلاق مجلس سيدات أعمال عجمان لمبادرة "مجموعة عمل ريادة الأعمال الاجتماعية"، الهادفة إلى توفير منصة تجمع بين الجانب الربحي والأثر المجتمعي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة متاحة لكل من يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة في خدمة المجتمع، والاستمرار والمشاركة في تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الأثر المجتمعي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن المبادرة تضم باقة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذ بالتعاون مع نخبة من الخبراء والجهات المعنية، وتستهدف بناء شبكة علاقات وشراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في إطلاق مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس، ويعزز مكانة إمارة عجمان في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية على مستوى الدولة.

ودعت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الحضور وكافة المهتمين بالعمل المجتمعي للتسجيل والانضمام إلى المبادرة والمشاركة في تحقيق مستهدفاتها والتي تتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 في بناء مجتمع شامل ومتماسك يضمن تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في المساهمة في أجندة العمل الاجتماعي.

وتناولت جلسات الملتقى عدة محاور منها محور "الابتكار من أجل المجتمع والاستدامة ـ ريادة الأعمال الاجتماعية والأثر المجتمعي" والذي قدمه الدكتور خالد مقلد ، حيث تناول مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية ودورها في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الابتكار كأداة فعالة لتحقيق الأثر وتعزيز استدامة ونمو المشاريع الريادية، وتم استعراض مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وقدمت مريم المنصوري مدير ومؤسس شركة ريباوند، "قصة نجاح"، من خلال استعراضها رحلتها الريادية والتحديات التي واجهتها في تأسيس المشروع وتطويره.

وحول محور "مبادرات مجتمعية تصنع الفرق"، قدمت منى صقر المطروشي ـ مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، عرضاً تضمن أبرز المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية، مؤكدة دور هذه المبادرات في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الفئات المستهدفة، فيما قدم مصرف رويا الإسلامي جلسة تناولت الفرق بين الحساب الشخصي وحساب الأعمال

وشهد الملتقى عددا من النقاشات والاستفسارات المثمرة من المشاركين، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال ومناقشة أفضل الحلول والممارسات لتطوير المشاريع الريادية وتعظيم أثرها المجتمعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الحضور لتعزيز الابتكار والاستدامة.