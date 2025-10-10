سفارة أوغندا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / أقامت سفارة جمهورية أوغندا لدى دولة الإمارات حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها بحضور مها حرقوص نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية .

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريكسوس المارينا بأبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وتطرق سعادة زاكي ونومي كبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة في كلمة له بهذه المناسبة، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا منذ تأسيسها في عام 2007، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بما يحقق الأهداف التنموية للدولتين والشعبين الصديقين.

ولفت سعادته إلى الزيارات المتبادلة والاجتماعات الأخيرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا والتي أثمرت عن إيجاد فرص واعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية والسياسية وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز وتعميق التعاون .

وشدد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، مؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.

من جهتها قالت مها حرقوص :" إنه لشرف لى أن أشارككم الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاستقلال جمهورية أوغندا، مضيفه أن دولة الإمارات تقدر القيادة البناءة لأوغندا، وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكري السنوية، تتقدم دولة الإمارات بأحر التهاني إلى حكومة وشعب أوغندا ".

وأشارت إلى توقيع البلدين على اتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات الرقمية ، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لأوغندا، حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024، ليصل إلى 2.85 مليار دولار أمريكي.

تخلل الحفل أداء رقصات تراثية من الفن الشعبي لجمهورية أوغندا.