"الوطني للأرصاد" يرصد زلزالا بقوة 7.3 درجة في الفلبين

أبوظبي في 10 أكتوبر/ وام/ سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في الفلبين الساعة 05:44، من صباح اليوم الموافق 10/10/2025حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

من جهة أخرى، أصدر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” جراء الزلزال، الذي قدر المعهد قوته بـ 7.6 درجة.

كما حذر المعهد، من وقوع أضرار وتوابع عقب الزلزال الذي كان مركزه في المياه قبالة بلدة ماناي في دافاو أورينتال بمنطقة مينداناو، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

