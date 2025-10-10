"مالية عجمان" تطلق النسخة المحدثة من "توريد"

عجمان في 10 أكتوبر/ وام/ أطلقت دائرة المالية في عجمان، النسخة المحدثة من منصة "توريد"؛ لتشكل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الموردين، حيث أصبحت المنصة وجهة موحدة تتيح لهم كافة الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وتمكّنهم من إنجازها إلكترونياً بكل سهولة، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة.

وتشكل "توريد" بحلتها الجديدة منصة متكاملة وشاملة تعكس توجه الدائرة نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة دورة المشتريات، بما يفضي إلى تعزيز جودة الحياة في عجمان، فيما يأتي هذا التحديث في إطار التزام الدائرة الراسخ بتعزيز فاعلية أنظمة العمل الحكومية، وتحقيق مبدأ النزاهة، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم شركائها من الموردين ، وتسهم في تسهيل تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وجدد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان ، التزام الدائرة بتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين ، مشيرا إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من منصة “توريد” يمثل خطوة إستراتيجية ضمن جهود الدائرة لتعزيز التحوُّل الرقمي في عجمان، وتقديم تجربة متكاملة للموردين تسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارةالمشتريات الحكومية.

وأشار إلى حرص الدائرة، على تبنّي أحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتدعم الموردين من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وسلسة تسهّل التعامل مع الجهات الحكومية كافة، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها بما ينسجم مع أهداف "رؤية عجمان 2030".

وتوفر النسخة المحدثة من منصة توريد مجموعة متكاملة من الخصائص الإستراتيجية التي تعزز كفاءة العمليات وترفع جودة الخدمات المقدمة للموردين، عبر تمكينهم من تقديم عروض الأسعار للمناقصات والممارسات، وإصدار الفواتير إلكترونياً بما يسهم في تسريع إجراءات التحصيل وضمان دقة العمليات.

كما تتيح المنصة خاصية متابعة حالات السداد بشكل لحظي، ما يوفر شفافية أكبر وسهولة في إدارة المعاملات المالية، بجانب توفير مؤشرات تفصيلية شاملة تمنح الموردين رؤية واضحة حول حجم تعاملاتهم مع مختلف الدوائر الحكومية، سواء فيما يخص أوامر الشراء أو الفواتير.

وتُعد "توريد" منصة رقمية موحدة أطلقتها دائرة المالية في عجمان لتنظيم وإدارة العلاقة مع الموردين وتبسيط إجراءات الشراء الحكومية.