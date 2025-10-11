"اليونيفيل" ترصد أنشطة للجيش الإسرائيلي بمنطقة عملياتها في جنوب لبنان

نيويورك في 10 أكتوبر/وام/ رصدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) استمرار الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي وأنشطته في منطقة عملياتها في جنوب لبنان.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي للأمم المتحدة في تصريحات أدلى بها اليوم (الجمعة) إن قوات حفظ السلام التابعة للبعثة الأممية، رصدت يوم أمس (الخميس) إطلاق القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الشمال بالقرب من سردا في القطاع الشرقي إلى جانب توجيه جنود إسرائيليين "ليزر أخضر" نحو أفراد البعثة في أحد مواقع الأمم المتحدة في القطاع الشرقي.

ونوه إلى أنه وفي اليوم السابق، وجه جندي إسرائيلي بندقيته نحو أفراد الأمم المتحدة بالقرب من مروحين في القطاع الغربي ولفت في الوقت نفسه إلى عثور دورية تابعة لليونيفيل يوم الأربعاء الماضي على بقايا مستودع ذخيرة غير مرخص يحتوي على ذخيرة، بما في ذلك قذيفة هاون في القطاع الشرقي موضحا أن البعثة الأممية أبلغت الجيش اللبناني بهذه الواقعة وفقا للمعتاد.

وجدد دوجاريك موقف المنظمة الدولية التي يشدد على ضرورة وضع حد لأعمال التدخل والترهيب في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن البعثة الأممية في جنوب لبنان تواصل دعم بناء قدرات الجيش اللبناني، بما في ذلك إجراء تمرين إنزال على سطح السفن يوم الأربعاء مع القوات الجوية اللبنانية على متن سفينة تابعة لقوة المهام البحرية.

وكشف عن أن اليونيفيل أجرت هذا الأسبوع أنشطة تدريبية منسقة في مجال الهندسة القتالية مع أفراد من الجيش اللبناني.