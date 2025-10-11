الأمم المتحدة تحث الدول الأعضاء على الإسهام بسخاء في تمويل عملية الاستجابة الإنسانية بغزة

نيويورك في 10 أكتوبر/وام/ حث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الإسهام بسخاء في تمويل عملية الاستجابة الإنسانية في غزة، ودعم جهود تمكين المجتمعات الإنسانية من توسيع نطاق عملها الإنساني هناك.

وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة،في تصريحات له على الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة لتمكين التعافي لسكانه مشيرا الى أن إعلان وقف إطلاق النار بعث أخيرًا لهم أملًا جديدًا في الإغاثة.

ونوه دوجاريك إلى أن التقارير الواردة أشارت إلى أنه وبعد دقائق من إعلان السلطات الإسرائيلية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، استأنف آلاف الأشخاص حركتهم شمالًا، معظمهم سيرًا على الأقدام وفي المركبات والعربات التي تجرها الدواب.

وذكر أن بعض الأشخاص الذين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى مناطقهم في مدينة غزة أبلغوا بأنهم عادوا ليجدوا أن منازلهم قد لحقت بها أضرار إضافية.

وأعلن المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة وشركاءها يستعدون حاليا لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية على الفور، موضحا أن تنفيذ المنظمة الدولية لخطتها تلك يتطلب فتح المزيد من معابر غزة، وضمان حركة آمنة لعمال الإغاثة وجميع المدنيين الآخرين، ودخول البضائع دون قيود، ومنح تأشيرات الدخول للموظفين، وتوفير مساحة كافية للأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية للعمل، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية ولفت في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص.

ودعا جميع القادة الداعمين لوقف إطلاق النار إلى تعزيز جهود تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ العمليات الإنسانية دون عوائق في غزة.