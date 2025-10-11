سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 300 مصاب جراء زلزالين جنوب الفلبين

مانيلا في 11 أكتوبر /وام/ ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين وقعا في جنوب الفلبين إلى سبعة أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 300 آخرين، بحسب الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ومسؤولين محليين.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص بالزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر ووقعا أمس الجمعة، قبالة مدينة ماناي في إقليم دافاو اورينتال، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب مانيلا، بفارق 12 ساعة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة من القتلى في مدينة ماتي، من بينهم امرأة لقيت حتفها إثر انهيار جدار في منزلها، كما واثنين من عمال المناجم في بلدة بانتوكان، في حين لقي شخص واحد حتفه في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأصيب معظم المصابين بصدمات وكدمات نتيجة سقوط حطام، بينما عانى كثيرون من فرط التنفس وإغماء، من بينهم طلاب كانوا في المدرسة وقت وقوع الزلزال الأول في الساعة 9:43 صباحا (1:43 بتوقيت جرينتش)، بينما وقع الزلزال الثاني في الساعة السابعة و12 دقيقة مساء.

