"سي وورلد أبوظبي" تنال اعتماد الجمعية العالمية للأحواض المائية

أبوظبي في 11 أكتوبر /وام/ نالت "سي وورلد أبوظبي"، اعتماد الجمعية العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية "WAZA" خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) المنعقد في أبوظبي، وهي الجهة الدولية التي تشرف على جميع حدائق الحيوان والأحواض المائية حول العالم.

وقال روب يورتي، المدير العام للمعارض في "سي وورلد أبوظبي" ومركز "ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن جناح المجموعة في المؤتمر يعرض سلسلة من المبادرات البحثية والتوعوية التي تعكس اهتمام المركز بالحياة البحرية المحلية، أبرزها مشروع علمي مجتمعي يركز على الحبار "Cuttlefish"، أحد الكائنات البحرية المنتشرة قبالة سواحل الدولة؛ حيث يتيح المشروع للزوار المشاركة بالإبلاغ عن مواقع المشاهدة وتقديم بيانات حول حجم هذه الكائنات لدعم قاعدة معلومات المركز وفهم البيئة البحرية بشكل أدق.

وأضاف أن فعاليات الجناح تتضمن عروضًا متخصصة حول طب الأسماك والعناية بها، بجانب جلسة تركز على التكنولوجيا ودورها في دعم الأبحاث وحماية الكائنات البحرية، مشيرًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يسهم في دراسة سلوك الحيوانات وتحليل أسباب جنوحها إلى الشواطئ، ما يتيح وضع حلول فعّالة للحد من هذه الظواهر مستقبلًا على سواحل الدولة.

ولفت إلى أن مركز "ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ" مجهز بقوارب ومركبات إسعاف بحرية وشاحنات ودراجات مائية متكاملة، ما يمنح فرق العمل القدرة على الوصول بسرعة إلى أي موقع لإنقاذ الكائنات البحرية المتضررة، مؤكّدًا أن الاستجابة لأي بلاغ تتم فورًا، وأن هدف المركز هو إعادة تأهيل الحيوانات المصابة وإطلاقها في بيئتها الطبيعية.