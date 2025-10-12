مقتل أكثر من 40 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في المكسيك

مكسيكو سيتي في 12 أكتوبر /وام/ أعلنت السلطات المكسيكية، أن حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة المتواصلة في وسط وجنوب شرق البلاد ارتفعت إلى أكثر من 40 شخصًا.

وذكرت وكالة التنسيق الوطني للحماية المدنية في المكسيك أن الأمطار الغزيرة أدت، حتى يوم أمس السبت، إلى مقتل 16 شخصًا في ولاية هيدالجو، شمال مكسيكو سيتي، فيما انقطعت الكهرباء عن 150 مجتمعًا هناك.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في ولاية بويبلا، شرق مكسيكو سيتي، وتضرر أو دمر أكثر من 16 ألف منزل.

وأشارت إلى أن ولاية فيراكروز شهدت أيضًا 15 حالة وفاة، حيث كان الجيش والبحرية يساعدان في إنقاذ السكان من 42 مجتمعًا عزلتها الانهيارات الأرضية على الطرق وتدفقات الأنهار.

وقالت السلطات إنها تبحث عن 27 مفقودًا في جميع أنحاء المنطقة، مبينة أن أكثر من 320 ألف عميل تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

-خلا-