عمر العلماء: نجاحنا في الذكاء الاصطناعي سيحفز الجميع على المضي قدما

دبي في 12 أكتوبر/ وام/ أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن استثمار دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي بدأ منذ عام 2008 حين كانت أبوظبي تستثمر في الرقائق الإلكترونية وفي شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك ضمن إكسباند نورث ستار الذي يعد أكبر منصة عالمية للشركات الناشئة والمستثمرين ويعقد ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2025 في دبي هاربور بمشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة.

وقال العلماء " نحن لا نفكر كما تفكر الدول الأخرى بل ننظر إلى المستقبل من منظور بعيد المدى، بدأنا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منذ وقت مبكر جدا وفي وقت لم يتوقع فيه أحد أن نكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال، ورغم كل التحديات نثبت اليوم أننا قادرون على تحقيق الريادة، وهذا النجاح سيحفز الجميع شرقا وغربا على التقدم في هذا المسار".

وأضاف: " إننا لا نهدف فقط إلى النجاح فحسب بل نؤمن بأهمية التعلم المستمر من جميع من يشاركوننا هذه الرحلة، نحن نؤمن بأننا أفضل من يتعلم وأجدر من يصغي ونتعهد بأن نأخذ كل نصيحة بجدية ونعمل على تطبيقها بما يعزز تطلعاتنا المشتركة نحو المستقبل".

وخلال جلسة بعنوان " توسيع آفاق المستقبل الرقمي: كيف ستعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة الشركات الناشئة في العقد المقبل"، قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة e&" :" مع تطوّر المشهد التقني وتغيّر احتياجات العملاء قد نشهد تحوّلات في معايير الاستثمار لدى الشركات إضافة إلى بروز فرص جديدة مع تقنيات مثل الجيل الخامس المستقل /5G Standalone /أو الجيل/ 5.5G / والتي ستُتيح انطلاقة واسعة أمام نماذج أعمال مبتكرة وشركات ناشئة جديدة، كما ينبغي علينا التأكد من حوكمة الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل لضمان سلامة البيانات وحماية الخصوصية، فعلى سبيل المثال قمنا داخل منظومتنا بتطبيق نظام متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يضمن إخفاء هوية البيانات وصون خصوصية العملاء".

ومن بين أبرز المؤسسات الإماراتية المشاركة تبرز بريسايت إحدى شركات “جي42” وأكبر شركة لتحليلات البيانات الضخمة في المنطقة، وبعد عام على إطلاق مسرّع بريسايت للذكاء الاصطناعي في نسخة 2024 بهدف رعاية وتسريع الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، كشفت الفعالية عن أولى الدفعات التي باتت تمتلك نماذج أولية جاهزة لدخول السوق.

ويعد مسرع بريسايت للذكاء الاصطناعي أول برنامج إماراتي مخصص لتسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وأول برنامج تُطلقه شركة تكنولوجيا مدرجة في الشرق الأوسط.

ويستفيد البرنامج من خبرة بريسايت التقنية وشراكاتها المؤسسية وقاعدة عملائها لتوفير مسارات تجارية مباشرة للشركات الناشئة إلى جانب إتاحة الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى وفرص تعليم متقدمة.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت :“ توجد العديد من برامج التسريع حول العالم لكن ما يميز برنامجنا أننا نبني منصة عالمية وأصبحت الإمارات وأبوظبي عاصمة للذكاء الاصطناعي ومكان التقاء التكنولوجيا بالابتكار، ومن خلال منظومة “جي42” ووصول الإمارات العالمية نوفر لدفعاتنا ليس فقط قدرات الحوسبة والخبرة بل أيضا فرص أعمال حقيقية ومنذ ذلك الحين التقت هذه الشركات بالسفراء والمؤسسات وأبرز الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص”.

وأكد العرض مكانة بريسايت المتنامية في دفع مشهد الابتكار بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إذ قدّم 10 شركات ناشئة عالية الإمكانات من مختلف أنحاء العالم تعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر واقعي.

وتزامنت مشاركة براموتيدهام مع توقيع بريسايت شراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات ضمن سلسلة من التعاونات التي أُبرمت في يوم الافتتاح الحافل.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تأثير روّاد الأعمال في دعم مهمة الأمن الوطني قائلًا، "الأمن السيبراني جزء أصيل من هويتنا وكل ما نقوم به، وسط هذا الزخم التكنولوجي، سواء كان الذكاء الاصطناعي اليوم أو الحوسبة الكمّية غدًا، ستبقى السلامة والأمن ركيزتين أساسيتين لتمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات. كدولة الإمارات ترتكز تحوّلاتنا الرقمية على الإنسان ونرى الكثير من روّاد الأعمال والمفكرين الطموحين يساندون أمننا الوطني وبُنانا التحتية الحيوية".

وتسجل نسخة 2025 مع مشاركة 180 دولة رقما قياسيا في الحضور الدولي ضمن إكسباند نورث ستار، حيث تُعد أبيكس برازيل وكالة الترويج للتجارة والاستثمار في البرازيل أول شريك دولة في تاريخ الحدث، ومن خلال جناحين تعرض 55 شركة ناشئة ومركز ابتكار، متخصصة في الذكاء الاصطناعي وفنتك وغيرها.

وتقدم نسخة إكسباند نورث ستار 2025 أكبر عرض لشركات اليونيكورن حتى الآن مع أكثر من 40 شركة، ومن أبرزها بسي كوانتوم من الولايات المتحدة، شركة بقيمة 68 مليار دولار تعمل على بناء أول نظام كمومي متحمل للأخطاء، وطلبات من الكويت المنصة الرائدة إقليميًا للطلب والتوصيل عند الطلب بقيمة 8.5 مليارات دولار.

كما شملت القائمة أندالوسيا لابز من الإمارات الرائدة عالميا في بنية مخاطر الأصول الرقمية وإحدى أسرع شركات اليونيكورن في التاريخ، بلغت قيمتها مليار دولار خلال 11 شهرًا من الإطلاق، وكاروسيل من سنغافورة إحدى أسرع منصات التجارة الإلكترونية نموًا في جنوب شرق آسيا.

ومن أوروبا وأميركا الشمالية إلى آسيا والشرق الأوسط يستضيف الحدث نخبة المؤسسات المصرفية المتعددة الجنسيات ومؤسسات رأس المال الاستثماري بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن الجيل التالي من الشركات القادرة على صياغة مستقبل التكنولوجيا والابتكار.

وتضم المؤسسات، جيه بي مورغان "الولايات المتحدة" ودايوا كابيتال مانجمنت "اليابان" ويورازيو "فرنسا" وأوكتوبس إنرجي جنريشن "المملكة المتحدة" وبنك قطر الوطني "قطر" ورايفايزن بنك "النمسا" وسامسونغ فنتشرز "اليابان" وإس بي آي فنتشرز "ألمانيا".

وكانت فعاليات معرض إكسباند نورث ستار، قد انطلقت ضمن فعاليات جيتيكس جلوبال 2025 مستهلاً دورته العاشرة التي تُعد الأضخم عالميًا في ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، بمشاركة آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتتواصل فعالياته في دبي هاربور من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين والمؤسسين التنفيذيين والخبراء العالميين إلى جانب شركاء إستراتيجيين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

ويقدّم الحدث برنامجًا متكاملًا من الفعاليات والجلسات الحوارية المتخصصة التي تركز على فرص التمويل والتوسع وإبرام الصفقات الاستثمارية بما يعزز النمو الرقمي الشامل ويدعم اقتصادات الذكاء الاصطناعي الناشئة حول العالم.

ويواكب المعرض مبادرة "الإمارات: عاصمة الشركات الناشئة في العالم" التي تهدف إلى تأكيد مكانة الدولة مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030 إضافة إلى إطلاق عشر شركات من فئة "يونيكورن" بحلول 2031 بما يعزز موقع الإمارات وجهةً أولى لريادة الأعمال والاستثمار النوعي.