انخفاض صادرات كوريا بنسبة 15.2% خلال أول عشرة أيام من أكتوبر

سيؤول في 13 أكتوبر/ وام/ انخفضت الصادرات في جمهورية كوريا بنسبة 15.2%، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 13 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول حتى 10 من أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 15.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الصادرة اليوم “الاثنين”.

ورغم الانخفاض الإجمالي، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 33.2% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات، فيما انخفضت الواردات بنسبة 22.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما نجم عنه عجز تجاري قدره 500 مليون دولار.

وفي سبتمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 65.95 مليار دولار، مدعومةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

