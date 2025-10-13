"تريندز" يفوز بجائزة "نافس" عن فئة الوظائف الإشرافية

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ حصد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جائزة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في دورتها الثالثة “2025-2024”، فئة الوظائف الإشرافية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مجال تمكين الشباب، وما حققه من إنجازات نوعية في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في بناء جيل قيادي مؤهل قادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الفوز بجائزة “نافس” يعكس نجاح المركز في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في تمكين الشباب باعتبارهم صناع المستقبل، ويُعد حافزاً لمواصلة العمل على تطوير وتعزيز دورهم داخل المركز.

وأشاد ببرنامج "نافس" ودوره الحيوي في تحفيز المؤسسات على الاستثمار في الشباب وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن "تريندز" يعتز بـشراكته المثمرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي أسهمت في تعزيز جهود المركز في استقطاب وتطوير الكفاءات المواطنة.

من جانبه، أوضح ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في "تريندز"، أن هذا الفوز يمثل ثمرة جهود مؤسسية متواصلة في بناء القدرات الوطنية، مشدداً على حرص المركز على توفير بيئة عمل جاذبة وحاضنة للتميز والإبداع، تشجع على الابتكار وتمنح الكفاءات الوطنية فرص التطور المهني والقيادي، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تشكل دافعاً إضافياً لتعزيز استقطاب الكفاءات الإماراتية، دعماً لأهداف المركز وإستراتيجيته المستقبلية.