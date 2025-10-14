بنك الشارقة راعيا لـ " المعرض الدولي للكتاب 2025"

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/ أعلن بنك الشارقة عن رعايته لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و ذلك في إطار اتفاقية تعاون استراتيجي تؤكد التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية وانسجامه مع رؤية حكومة الشارقة في تعزيز التعليم والتنمية الثقافية وتمكين المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل استضافته هيئة الشارقة للكتاب اليوم بحضور محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.

وبموجب الاتفاقية تم اعتماد بنك الشارقة راعياً رسمياً للنسخة الرابعة والأربعين من المعرض التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة.