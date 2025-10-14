إسلامية دبي تحتفي بشركاء العطاء في "ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد"

دبي في 13 أكتوبر/وام/ نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد احتفاء بأصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا في رعاية بيوت الله ودعم مبادرات الدائرة المجتمعية والخيرية ذات الأثر المستدام .

وكرمت الدائرة خلال الملتقى نخبة من المتبرعين الذين جسدوا أسمى معاني العطاء وأسهموا في تعزيز الدور الحضاري للمساجد بوصفها مراكز مجتمعية وإنسانية بما يعكس الصورة المشرقة لدبي مدينة عالمية للخير والتنمية المستدامة.

وقال محمد جاسم المنصوري مدير إدارة خدمة المتعاملين إن ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد محطة وفاء واعتزاز نكرّم من خلالها النماذج المضيئة في البذل والعطاء الذين جعلوا من دعم المساجد مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون عملاً خيرياً.