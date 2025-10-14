الإعلان بدبي عن إطلاق "جيتكس أي آي صربيا" في 2027

دبي في 13 أكتوبر /وام/ أُعلن اليوم عن دخول جيتكس أكبر شبكة فعاليات للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم رسميا إلى جنوب شرق أوروبا.

فمن المقرر أن ينظم مركز دبي التجاري العالمي وكاون إنترناشيونال، وبشراكة استراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة في صربيا فعاليات "جيتكس أي آي صربيا" في مجمّع أرض المعارض في بلغراد يومي 26و27 مايو 2027.

أعلن ذلك ماركو تشادِج، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا خلال اليوم الافتتاحي لجيتكس جلوبال 2025 المنعقد في دبي وقال إن إقامة "جيتكس أي آي صربيا" بالتزامن مع إكسبو 2027 فرصة غير مسبوقة لعرض رحلة التحول الرقمي لبلدنا على الساحة العالمية، وتوحيد الابتكار الإقليمي مع مجتمع دولي من المستثمرين والشركاء وصُنّاع الرؤى، وبالاقتران مع "الإكسبو" وأعداد الزوّار المتوقعة لكلا الحدثين، نأمل في تحقيق تموضعٍ أفضل لبلدنا في الأوساط الاقتصادية ودوائر الأعمال.

بدورها قالت تريكسي لو مِرماند، النائب التنفيذي للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لـ كاون إنترناشيونال والمنظم العالمي لفعاليات جيتكس، إن "جيتكس أي آي صربيا" يجسد رؤيتنا في تمكين الابتكار الجريء الذي يصوغ المستقبل في كل قارة، وبناء تعاون عابر للحدود وهو أمرٌ حاسم في عقد الذكاء الاصطناعي.

واعتبرت استضافة أول نسخة من جيتكس خلال إكسبو 2027 بلغراد خطوةٌ ذكية لتفعيل القوة الناعمة للتقنية والذكاء الاصطناعي، وحشد التعاون بين الدول، والمشاركة المفتوحة في ابتكار نموذج عالمي جديد.

وانسجامًا مع شعار إكسبو 2027 بلغراد "اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع"، تعكس مسيرة الابتكار الوطنية في صربيا قيم الإبداع والوحدة والروابط الإنسانية التي ستُميّز هذا الحدث المرتقب.

وتشهد منطقة جنوب شرق أوروبا تحوّلًا رقميًا لافتًا يقوده إصلاح حكومي قوي، واستثمارات متزايدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وابتكارٌ نشط في القطاع الخاص.

ويواصل جيتكس توفير وصولٍ لا مثيل له إلى أسواق جديدة ورأس المال والمواهب والشراكات والفرص، مدعومًا بتوسّعه الدولي السريع، ففي غضون ثلاث سنوات فقط، بنى جيتكس أكبر شبكة عالمية لفعاليات التقنية، مع نسخٍ تُقام عبر 14 مدينة ودولة.

