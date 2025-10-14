منصور بن زايد يلتقي أمير قطر على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

شرم الشيخ في 14 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة بمدينة شرم الشيخ.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتنميته في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع المطروحة على جدول أعمال القمة.