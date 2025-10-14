14 % ارتفاعا بصادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال سبتمبر

سيئول في 14 أكتوبر/ وام/ سجلت صادرات جمهورية كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر، إذ بلغت 25.43 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق البيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، اليوم “الثلاثاء”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ ، أن واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زادت بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13.78 مليار دولار، بينما سجل الميزان التجاري فائضا بلغ 11.65 مليار دولار.

- خلا -