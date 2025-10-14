انطلاق الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 في دبي

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم في دبي، الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتستمر فعالياتها حتى 16 أكتوبر الجاري.

يشارك في الاجتماعات أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة، لتشكل فضاءً استثنائيًا للحوار الدولي والتعاون المشترك، وتسهم في استشراف مستقبل القطاعات الحيوية ومواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وتضم 37 مجلسًا تغطي ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة والحوكمة والصحة، وتركز على تعزيز الجهود العالمية لتصميم مستقبل مستدام يرفع جودة حياة المجتمعات ويفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة.

ويعكس تنظيم اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني بالتزامن في سابقة هي الأولى من نوعها، أهمية هذه المنصة الدولية السنوية وسعيها لتوفير مساحة مفتوحة للحوار والتعاون الدولي في المجالات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل المجتمعات، فيما يُعدّ الاجتماع السنوي لمجلس الأمن السيبراني حدثاً محورياً يجمع أكثر من 150 من أبرز قادة الأمن السيبراني حول العالم وأكثر من 90 متحدثاً يمثلون قطاعات الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، يلتقون في منصة هادفة لتعزيز التعاون وصولاً إلى ترسيخ فضاء سيبراني أكثر أمناً ومرونة.