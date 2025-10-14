جائزة أبوظبي تطلق مسابقة المدارس بالتعاون مع "التربية والتعليم"

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ أطلقت جائزة أبوظبي، ضمن دورتها الثانية عشرة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة مدرسية على مستوى الدولة تهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في حملة الترشيحات وتعزيز قيم الخير والعطاء والتقدير بين الأجيال الناشئة، وتمتد حتى 31 أكتوبر الجاري.

ودعت الجائزة، الطلبة في مختلف إمارات الدولة إلى ترشيح الأفراد الذين يجسدون قيم الخير، والإيثار، والتفاني في خدمة المجتمع، فيما سيتم الإعلان عن المدارس الأكثر تفاعلاً تقديراً لجهودها في نشر رسالة الجائزة ورؤيتها الهادفة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام جائزة أبوظبي بترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتسليط الضوء على الأعمال الخيّرة من خلال أفراد أسهموا في خدمة المجتمع بتفان وإخلاص من دون مقابل.