"الأرصاد" تتوقع طقساً متقلباً وضبابا وأمطاراً على بعض مناطق الدولة حتى الأحد المقبل

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من غدٍ الأربعاء وحتى الأحد 19 أكتوبر طقساً متقلباً بين الصحو والغائم جزئياً، مع استمرار الأجواء الرطبة خلال ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق الداخلية والساحلية، واحتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، إلى جانب فرص لهطول أمطار متفرقة على المناطق الشرقية والجنوبية نتيجة تكون السحب الركامية بعد الظهر.

وأوضح المركز أن طقس يوم الأربعاء سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، فيما يكون خلال النهار صحواً إلى غائماً جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأضاف أن يوم الخميس سيشهد طقساً رطباً في ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما يكون الطقس صحواً إلى غائماً جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن يوم الجمعة سيستمر فيه الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون خلال النهار صحواً إلى غائماً جزئياً وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الغربية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً إلى غائماً جزئياً خلال النهار. وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الأحد، فيتوقع أن يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، ويتحول لاحقاً إلى صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.