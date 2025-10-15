الأثر الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وجولات تمويلية تتصدّر مشهد اليوم الثالث من "إكسباند نورث ستار"

دبي في 14 أكتوبر/ وام / واصل "إكسباند نورث ستار" أكبر فعالية عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، والمقامة ضمن "جيتكس جلوبال" مسيرة الابتكار في يومه الثالث في "دبي هاربور".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، فقد تعرّف الحضور إلى أهمية منظومة التكنولوجيا ذات الأثر الاجتماعي في دولة الإمارات، وكيف يمكن لمعدات مراكز البيانات الجديدة خفض استهلاك الطاقة، ولماذا يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي تمكين ريادة الأعمال في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب محاور بارزة أخرى.

وتستمر فعاليات النسخة العاشرة من برنامج "إكسباند نورث ستار" على مدى أربعة أيام حتى 15 أكتوبر، وقد استقطبت 2,000 شركة ناشئة عارضة وأكثر من 1,200 مستثمر بإجمالي أصول تحت الإدارة يتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.

واستقبل "إكسباند نورث ستار" اليوم سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لحاضنات وتعاقدات العمل الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" ، وبعد مشاركته في جلسة "فايرسايد" سلّطت الضوء على دور "معاً" في تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال ذوي الأثر الاجتماعي، قام سعادته بتكريم نسمة أمين وأمين أبو ذياب الفائزين في المسابقة المشتركة بين "معاً" و"إكسباند نورث ستار"، التي دعت روّاد الأعمال الاجتماعيين الشباب إلى ابتكار حلول لأبرز التحديات الاجتماعية الراهنة.

وقال، إن روّاد الأعمال الاجتماعيون اليوم يقدّمون حلولاً تدعم المجتمع، ومن خلال توحيد الجهود والأفكار الجديدة، ستصنع هذه الحلول المبتكرة الأثرَ المستدام الذي نصبو إليه.

وفيما يُحرق نحو 40% من الطاقة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كفاقد حراري، ابتكر رائد أعمال إستوني، تاافي ماديبيرك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سكليتون تكنولوجيز"، حلاً مبتكراً لبطاريات ثنائية الطبقة قائم على الغرافين يساعد على تسوية ذُرى الطلب على الطاقة وهي مصدرٌ رئيسي للهدر الطاقي.

وقال ماديبيرك، بالإضافة إلى الكفاءة الأعلى، فإن المكثفات الفائقة الصديقة للبيئة لدى الشركة لا تحتوي على الليثيوم أو الكوبالت أو المنغنيز، ما يُسهم في جعل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية عالمياً أكثر استدامة.

وبعد أن عقدت الشركة شراكات مع لاعبين كبار في الولايات المتحدة وأوروبا، أشار إلى أن دول الخليج أيضاً أسواق محورية، لافتاً إلى أن الطاقة المتجددة هنا تنمو بأسرع المعدلات عالمياً، وأي شركة تقنية جادة بشأن الابتكار يجب أن تكون في الخليج.

وشهد اليوم الثالث من "إكسباند نورث ستار" توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة من قِبل "مجموعة موبيليتي فينتيك" حول الحلّ التقني المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والموجَّه لخدمة قطاع السيارات، وخلال توقيع رفيع المستوى، أعلنت "أهوي تكنولوجي" استثمارها 2 مليون دولار أمريكي في MFG، مؤكدة التزامها بدعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

كما أُبرمت شراكة أخرى مع "موارد للتمويل"، بحيث سيتم دمج تسهيلات ائتمانية لشركات تأجير السيارات وإدارة الأساطيل ضمن منصة MFG، بما يُسهم في تمكين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عبر هذا النظام الحيوي في الإمارات.

كما عقدت الشركة شراكة مع "مزِيد" للاستفادة من حزمة المحاسبة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي ومنصّة الجاهزية للفوترة الإلكترونية، دعماً لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التنقّل في الإمارات، وتبسيطاً للإدارة المالية والعمليات.