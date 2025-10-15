ضمن عملية "الفارس الشهم 3" / عمليات تحميل المساعدات على "سفينة الإمارات الإنسانية" تتواصل استعدادا للتوجه لقطاع غزة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ تتواصل، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، عمليات تحميل "سفينة الإمارات الإنسانية" بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية تمهيدا لإرسالها إلى غزة دعما للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي إطار الحرص المستمر على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي القطاع.

وتتم عمليات تحميل المساعدات بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية واستجابة الدولة السريعة لتقديم العون الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعد هذه السفينة امتدادا للجسر الإنساني الإماراتي المتواصل إلى غزة، تأكيدا على التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

وتجسد عملية "الفارس الشهم 3" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة المحتاجين والمتضررين عبر التعاون بين مؤسساتها الخيرية والإنسانية.