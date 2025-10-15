الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

نيويورك في 15 أكتوبر/ وام/ انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 14 دولة لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من مطلع العام القادم، وذلك في إطار جلسة عامة، عقدتها الجمعية أمس الثلاثاء بمقرها في نيويورك.

وفاز بالمقاعد الأربعة المخصصة للمجموعة الأفريقية كل من، أنغولا بتأييد 179 صوتا، ومصر بتأييد 173 صوتا، وموريشيوس بتأييد 181 صوتا، وجنوب أفريقيا بتأييد 178 صوتا.

وعن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فقد فاز بالمقاعد الأربعة المخصصة، كل من الهند بتأييد 177 صوتا، والعراق بـ 175صوتا، وباكستان بتأييد 178صوتا، وفيتنام بتأييد 180.

وفاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كل من شيلي 173 صوتا، والإكوادور بـ 171 صوتا.

بينما فاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى، كل من إيطاليا بـ 179 صوتا، والمملكة المتحدة بتأييد 161 صوتا.

وفاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول وسط وشرق أوروبا، كل من إستونيا بـ 171، وسلوفينيا بواقع 176 صوتا.

ويتولى مجلس حقوق الإنسان مهمة مناقشة كل المسائل المتصلة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يتألف من 47 مقعدا، يتم شغلهم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر الانتخاب المسجل في الجمعية العامة، في نيويورك، وذلك حسب التوزيع الجغرافي كالتالي: الدول الأفريقية 13 مقعدا، والدول الآسيوية 13 مقعدا، ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثمانية مقاعد، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى سبعة مقاعد، ودول أوروبا الشرقية ستة مقاعد، فيما تمتد مدة عضوية الدول في المجلس لثلاث سنوات متواصلة، ولا تجوز إعادة انتخاب أي منها مباشرة بعد شغلها لولايتين متتاليتين بالمجلس.