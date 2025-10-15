ارتفاع إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين خلال 9 أشهر

بكين في 15 أكتوبر/ وام/ حافظت سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين على زخم نمو قوي في كل من الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أمس الثلاثاء.

وذكرت البيانات أن إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين، قفز بنسبة 35.2 % على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 11.24 مليون وحدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأضافت أن المبيعات وازدادت بنسبة 34.9 % على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 11.23 مليون وحدة، خلال الفترة نفسها.

- خلا -